La Croisade des fous

Au lendemain de la défaite humiliante des Etats-Unis en Afghanistan, après les interventions occidentales en Irak, en Libye et en Syrie, l'ouvrage de Diana Johnstone sur le conflit en Yougoslavie est une lecture indispensable à tous ceux qui souhaitent comprendre les guerres contemporaines. Salué par des auteurs tels que Noam Chomsky et Tariq Ali pour sa rigueur et sa précision, cet ouvrage était épuisé depuis de nombreuses années. Nous le republions ici dans une version revue et augmentée par l'auteur. Les événements tragiques de Yougoslavie donnèrent lieu à une débauche de propagande qui transforma la situation complexe des Balkans en un conte de fées manichéen. La grande qualité de cet ouvrage est d'expliquer les causes historiques et géopolitiques profondes de ce conflit tout en menant une critique implacable de la propagande atlantiste qui les a travesties.