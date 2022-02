Petits conseils d'une humble méduse. (Et autres rituels self-care du monde sauvage)

Un safari du bien-être ! Du porc-épic, qui a développé des piquants antibactériens pour lutter contre les infections, jusqu'au tournesol, dont la tige souple suit la course du soleil pour s'élever le plus haut possible, au fil des millénaires, les animaux et les plantes ont évolué de façon unique pour survivre et prospérer. Nous, êtres humains, qui souffrons de stress chronique, d'anxiété et d'épuisement, avons beaucoup à apprendre pour faire de notre bien-être une priorité. Au-delà des masques pour le visage que nous appliquons à la va-vite et des séances de massage, que pouvons-nous faire de plus pour enfin accorder de l'attention à nos propres besoins ? Les enseignements élémentaires et les connaissances primordiales issues de nos amis les plantes et les animaux qui figurent dans cet ouvrage vous permettront de vous déconnecter, de recharger vos batteries et de vivre sereinement. Au-delà des enseignements proposés, c'est un véritable éloge de la nature, de sa richesse et de l'importance de la protéger qui se déroule tout au long du livre, avec la touche d'humour piquante et moderne de Rani Shah. Et si célébrer l'environnement et prendre soin de soi était bien plus fun et simple que prévu ? A propos de l'auteure : Lorsqu'elle était enfant, Rani Shah pensait qu'elle pouvait parler aux animaux. Elle est la fondatrice de Fuss Class News, un site d'information satirique américain et sud-asiatique. Elle tire littéralement son énergie des cookies au chocolat, des blagues en langue gujarati et du soleil. Elle vit dans le quartier de Brooklyn, à New York.