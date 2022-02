L'amour au pluriel. Guide de polyamour éthique

Le best-seller mondial sur le polyamour enfin en France ! Est-il possible d'aimer plusieurs personnes ? d'avoir plusieurs partenaires romantiques sans être jaloux ou infidèle ? Absolument ! Les personnes polyamoureuses ont ouvert la voie du polyamour au prix d'expériences et d'erreurs douloureuses. Aujourd'hui, L'amour au pluriel est là pour vous aider à trouver votre propre voie. De la Grèce antique aux pratiques non monogames actuelles en passant par les différentes dynasties chinoises, les gens ont de tout temps ouvertement eu plusieurs relations intimes à la fois. Il a toutefois fallu attendre la fin du XXe siècle pour qu'apparaisse un mot qui englobait cette pratique ainsi que la philosophie, les structures et l'éthique inhérentes : le polyamour. Loin des clichés sur la polygamie et l'infidélité, le polyamour éthique est entièrement basé sur le dialogue, la confiance ainsi que qu'une transparence et une honnêteté totales pour créer un environnement polyamoureux sain et positif. Grâce à ce livre, vous découvrirez comment construire des relations amoureuses saines, quelles sont les clefs d'une communication équilibrée... C'est, au-delà du polyamour, un véritable guide pratique. Explorant les nombreuses nuances et situations des relations polyamoureuses, Eve Rickert et Frankin Veaux offrent un guide pratique et détaillé qui a déjà séduit plus de 80 000 lecteur·rice·s à travers le monde ! A propos des auteur·e·s : Eve Rickert est polyamoureuse et auteure. Elle a fondé la maison d'édition indépendante Thorntree Press dédiée aux questions LGBT+ et nouvelles formes de relations et sexualités. Franklin Veaux écrit sur le polyamour depuis 1998, d'abord sur son blog morethantwo. com, considéré comme une des références mondiales sur ce sujet, puis à travers différents ouvrages, de fiction ou pratiques.