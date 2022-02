La lutte contre l'endo' commence dans votre assiette ! Une femme sur dix est atteinte d'endométriose. Cette maladie gynécologique chronique, encore mal comprise, peut devenir rapidement handicapante dans la vie de tous les jours. Pourtant, des solutions naturelles existent pour réduire l'inflammation et améliorer le quotidien, à commencer par repenser son alimentation. Aurélie Salvador, naturopathe et auteure du Guide pratique de l'Endogirl, elle-même atteinte d'endométriose, vous propose de découvrir les bases d'une alimentation spécialement adaptée à cette maladie et à votre vécu. Des conseils nutritionnels précis, des suggestions d'aliments en fonction du cycle menstruel, une semaine de repas-type et plus de 40 recettes saines et gourmandes vous attendent dans cet ouvrage clair et bienveillant, magnifiquement illustré par Azilis Salvador, alias Rose Citron VG. A propos des auteures : Aurélie Salvador est une professionnelle de la santé naturelle. Diplômée en kinésiologie puis en naturopathie, elle consulte dans son cabinet du sud de la France depuis plus de 8 ans. Dans son parcours personnel, elle est confrontée à l'infertilité et découvre qu'elle est atteinte d'endométriose. Elle expérimente alors les outils de la naturopathie, ainsi que d'autres thérapies holistiques, qu'elle partage dans son Guide Pratique de l'Endogirl et Endométriose, ma cuisine bienfaisante et naturelle aux éditions Améthyste. Azilis Salvador est créatrice de recettes végétales depuis 2012. Auteure du blog Rose Citron, elle a à coeur de populariser la cuisine végétale. Elle a co-écrit avec Camille Pélissier la collection Les Saisons bien-être, ainsi que l'Agenda Naturock'n'roll aux éditions Améthyste.