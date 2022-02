Purifier ses cristaux. Comment purifier et recharger correctement vos minéraux

L'ouvrage de lithothérapie à posséder s'il ne devait y en avoir qu'un ! Fatigué·e de devoir démêler le faux du vrai dès que vous souhaitez purifier vos cristaux ? De devoir chercher pendant des heures une technique de rechargement efficace parmi la multitude d'informations contradictoires disponibles sur Interne ou dans certains livres ? Que vous soyez débutant ou praticien passionné de lithothérapie, découvrez tout ce que vous souhaitiez savoir sur la purification et le rechargement dans cet ouvrage unique et indispensable ! Vous y trouverez les méthodes détaillées pas à pas avec leurs avantages et inconvénients, ainsi qu'une liste de précautions à suivre pour prendre soin de vos minéraux. Par l'auteur du best-seller Purification, principes et méthodes. A propos de l'auteur : Fondateur en 2004 de l'Alliance Magique et passionné d'ésotérisme, voilà près de 20 ans qu'Arnaud Thuly pratique une magie épurée. Véritable pourfendeur d'idées reçues, il s'inscrit dans une démarche visant à comprendre, par la pratique et l'expérimentation, les tenants et les aboutissants des phénomènes " magiques " et leurs implications sur notre monde. Il pose un regard lucide et sans concession sur ce monde trop souvent gangréné par l'approximation et la superstition.