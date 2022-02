Le grand classique de Nimzowitsch enfin réédité en français, dans une nouvelle traduction ! On a souvent dit de "Mon système" que des amateurs il faisait des maîtres, et que des maîtres il faisait des grands maîtres. La première partie de l'ouvrage présente de façon très claire les différents éléments qui permettent de comprendre une position, et la seconde montre comment les manier tous ensemble. Indispensable.