Refuge 1420

Une jeune gendarme lancée à la poursuite d'un évadé de prison découvre un cadavre près d'un refuge de montagne. La victime est mineure, les indices sont rares, mais des témoins mettent en cause le fugitif. Au même moment, des parents signalent la disparition de leur fils de 14 ans - une fugue d'autant plus inquiétante que le poignard planté dans le corps sans vie pourrait appartenir à l'adolescent. Qui est victime, qui est coupable ? Et si l'assassin n'en était pas à son premier meurtre ? Une course contre la mort s'engage sur les pentes abruptes des sommets pyrénéens.