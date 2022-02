Radioscopie du pouvoir

Claude Thélot, sociologue, a fréquenté les ministères pendant de nombreuses années et il en connait bien les coulisses. Dans ce nouvel essai, il aborde le thème du pouvoir, sur la forme d'un dialogue entre un gouvernant et une journaliste en vue, fréquentant les mêmes cercles. S'ils se connaissent depuis longtemps, ils savent bien quelles sont les limites du dialogue et de la confidence dans le cadre d'une amitié de circonstances et ils s'observent dans un jeu ambigu et policé, riche de sous-entendus et de confidences. Le pouvoir et ses avantages, ses privilèges, ses contraintes, une carrière ou une étape : invitons-nous dans un palais ministériel à l'heure du déjeuner.