Terredevie

Entièrement consacré à ses sculptures en terre cuite, cet ouvrage présente un panorama du travail de l'artiste sur près de vingt ans, à travers plus de cent photos d'oeuvres et une dizaine de textes. Le lecteur pourra ainsi assister au spectacle du monde, avec tout un peuple de têtes nommé Teatrum Mundi : "Elle vole des instants, des émotions intenses, des faiblesses attachantes, des sourires, des regards, des grimaces, des forces inavouées et invite le spectateur à en faire autant". (Silvestra Mariniello) Puis avec Les Voyageurs, il parcourra la Terre à dos d'animal, se laissant guider par lui, car l'animal connaît la route : "Sans aucun artifice, indomptables et affables. Telle une fable. Une trêve. Un rêve. umain, animal. Animus, anima". (Laurence Dugas-Fermon) Dans Oh Terra mia aura lieu le triste constat des outrages que l'humanité fait subir à la planète, dont une "Réinterprétation contemporaine de La Pietà fortement marquée par l'extinction progressive de la biodiversité". (Romain Arazm) Avec Only One se réalise comme une synthèse entre les personnages : "Monica anoblit chaque posture, humaine ou animale, restaurant le lien invisible du cosmos, de l'être et du regard". (Christian Noorbergen) Enfin dans Terrehumaine, il sera temps pour les Hommes d'opérer une forme de retour aux sources en ne faisant plus qu'un avec la végétation : "Le rêve s'intensifie, le silence s'enrichit du bruit mperceptible de la végétation qui croît. Angoisse ou union sacrée, tout le vivant s'unifie pour perpétuer le miracle". (Monica Mariniello) Ainsi espérons avec Monica que "Le spectateur entre dans une dimension espace-temps différente, où se retissent les liens entre l'homme et son esprit, et où chacun retrouve la part de sacré enfouie au fond de lui-même".