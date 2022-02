Simon Gärdenfors est une star du stand up suédois. Il vient tout juste de fêter ses 17 ans lorsqu'il reçoit un coup de fil de l'hôpital. Son ami Kalle vient de décéder des suites d'une méningite foudroyante. Simon est effondré. Bien des années plus tard, l'auteur, hanté par cette histoire, décide d'en faire une bande dessinée. Mais, plutôt que de sombrer dans le pathos, Simon réalise une bande dessinée d'humour et d'humeur constituée de courtes saynètes qui renvoient à la tradition du comic strip, quelque part entre et Chris Ware (Acme Novelty Library) et E. O. Plauen (Père et Fils). Dans leur volonté de proposer au public des livres de bande dessinée d'auteurs singuliers, figures historiques appartenant à l'histoire du neuvième art ou jeunes autrices et auteurs talentueux, les éditons Revival ont décidé de lancer une nouvelle collection : "? Flipside ? ". Sous-titrée "? De l'autre côté du flip ? ", elle s'attache à publier des oeuvres personnelles, voire autobiographiques. A la vie à la mort en est le premier titre.