En 2008, Laurent Cantet reçoit des mains de Sean Penn la Palme d'or à Cannes pour son film Entre les murs, qui suit le quotidien d'une classe de 4e dans un quartier difficile. Le cinéaste y observe les relations au sein d'un groupe, la circulation de la parole, la transmission du savoir, en s'attachant aux errements et aux impasses. Les films de Laurent Cantet abordent des questions politiques et sociales brûlantes, lui conférant une place centrale dans le cinéma français. Il filme les acteurs au sein des groupes, sans jamais leur imposer un cadre, favorisant les moments où la mécanique s'enraye, pour dévoiler le réel sous les images. De Ressources humaines (2000) à Arthur Rambo (2021), il observe la société droit dans les yeux, sans donner de leçon, offrant des clefs pour comprendre le monde moderne dans toute sa complexité. Composé d'un essai introductif et d'un entretien, Laurent Cantet, le sens du collectif interroge l'oeuvre d'un cinéaste en quête d'utopies collectives.