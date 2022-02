L'enfer de Dotty

Rien ne va plus au bureau des admissions de l'Enfer !!! La pulpeuse Dotty, honnête travailleuse du sexe qu'un savon égaré (et un car de japonais en rut) à fait passer de vie à trépas, ne sait plus où donner de la tête entre sa cheffe obsédée par l'Ordre, un démon qui ne pense qu'à son Uq et des pervers qui arrivent en nombre de plus en plus grand. Recueil d'histoires courtes pré-publiées dans les Hors-série érotiques du magazine L'Immanquable.