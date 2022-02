La Comtesse sanglante

Elizabeth Bathory, comtesse hongroise de la fin du XIVe siècle, bénéficie dune place de choix dans la mythologie des grands criminels de lhistoire. On lui attribue, avec ses complices, la mort de dizaines de jeunes filles dont elle aurait même dégusté le sang... En partant de ce mythe, Gervasio tisse une histoire de sorcellerie, de sexe et de violence qui ravira les amateurs de créatures diaboliques et sanguinaires ! Album prépublié dans les Hors-série érotisme de LImmanquable.