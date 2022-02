Responsabilité absolue - La méthode des Navy Seals pour réussir

Le second livre militaire le plus vendu de tous les temps Dans ce livre qui a pris d'assaut l'Amérique et le monde, deux officiers mythiques des Navy SEALs qui ont dirigé l'unité d'opérations spéciales la plus décorée de la guerre en Irak, montrent comment incarner la mentalité SEAL dans la vie civile. Jocko Willink et Leif Babin ont été déployés sur le champ de bataille le plus violent et le plus dangereux d'Irak. En tant que responsables de l'unité Cogneur de l'équipe SEAL Trois, leur mission était impossible : reprendre la ville de Ramadi, bastion d'Al-Qaïda réputé " perdu ". De la perte de leurs plus proches frères d'armes aux poussées héroïques menées dans la chaleur, la poussière et le sang, ils racontent tous les aspects de cette expérience hors norme. A chaque fois, ils montrent comment ce qu'ils ont vécu illustre un principe de combat et comment l'appliquer. Willink et Babin sont rentrés chez eux après leur déploiement et ont pris en main la formation des officiers SEALs pour leur transmettre les leçons qu'ils ont tirées de leur expérience du front. Après avoir quitté les équipes SEALs, ils ont créé une société, Echelon Front, pour enseigner ces mêmes principes dans le monde civil. Depuis lors, ils ont formé d'innombrables dirigeants et collaboré avec des centaines d'entreprises dans presque tous les secteurs d'activité aux Etats-Unis et dans le monde, leur apprenant à développer leurs propres équipes, à agir plus efficacement et à gagner.