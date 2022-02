Maximes et pensées

L'oeuvre la plus célèbre et lue de Chamfort a été publiée en 1795 par son ami Pierre-Louis Ginguené d'après les notes manuscrites laissée par l'auteur. Celui-ci y égratigne de ces sarcasmes la société entière, du faible au puissant. Ses maximes ne sont pas une liste de prescriptions morales. Son aptitude à penser contre lui-même de façon presque systématique, son aversion à l'injustice, sa volonté d'être au plus proche de ceux qui le persécutent ont permis à Chamfort d'écrire ces maximes très peu conformes à ce que la morale dicte mais tout à fait conformes à ce que la morale lui inspire. "Un homme se devrait de ne jamais se donner des principes plus forts que son caractère". Des réflexions d'une grande puissance, qui n'ont pas pris une ride.