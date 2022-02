Bananas N°14

BANANAS est une revue annuelle entièrement consacrée à la bande dessinée qui publie des études et des entretiens déconnectés d'une actualité par définition vite dépréciée. Sommaire : Dix questions à notre cher Philippe Foerster, par Vincent Barrot et Pierre-Gilles Pélissier , Eléments d'approche du seuil fantastique chez Philippe Foerster, par Pierre-Gilles Pélissier , Table ronde du 6e SoBD (Salon des Ouvrages sur la Bande Dessinée) : Le dessin comme présence au monde (avec Edmond Baudoin, Damien Roudeau et Philippe Sohet), par Florian Rubis (animateur) , Jacques Souriau dans les récits complets SEPIA, par Jean-Jacques Lalanne , Entretien avec Lucques (II), par Evariste Blanchet , Soixante ans dans la forêt de Darkwood : Zagor, des strisce à la fan culture, par Manuel Hirtz , Blutch, ou comment ne jamais en finir avec le cinéma, par Evariste Blanchet , Benoît Barale , Baranowski dans Le Journal de Tintin, par Renaud Chavanne.