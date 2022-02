Mathilde, Solène, Henri, Tomas apparaissent puis disparaissent à travers l'Europe, voient la chute d'un club mythique et d'une holding séculaire, fuient dans les Alpes ou se mettent au service d'un explorateur brutal qui a su anticiper le désastre écologique. Dans ce roman à quatre voix, celles de frères et soeurs séparés par la vie, chaque récit, situé dans un futur proche, est traversé par un certain nombre d'indices permettant de reconstruire ce qui ressemble à un projet familial. Tour à tour roman policier, d'espionnage et d'anticipation, "Avant Rotterdam" résiste aux catégories. Si sa construction possède la part de tension et d'invention propre à ces genres, si son écriture, précise et nerveuse, n'a rien à leur envier, ce qui se dessine dans cet univers singulier interroge surtout l'évolution des relations humaines. "Ce retour au rapport de force primaire" , est-il écrit quelque part dans le livre.