Mukashi mukashi - Contes du Japon Recueil 2. Recueil 2

Le folklore japonais regorge de contes et de fables mettant en scène samouraïs, animaux farceurs et magiques, esprits, monstres et autres sorcières. La collection de recueils Mukashi mukashi (Il était une fois, en japonais) vous propose de découvrir ses histoires très populaires au Japon et souvent méconnues hors de l'archipel. Histoire 1 : Le moineau à la langue coupée Une jeune fille se lie d'amitié avec un moineau, mais sa tante, jalouse, coupe la langue du moineau. Histoire 2 : Le singe et la tortue La princesse du royaume du fond des mers veut manger un singe. Elle envoie une tortue pour en ramener un au palais. Histoire 3 : Une peur étrange Un groupe d'amis discute de ses peurs, l'un d'eux à une phobie pour le moins étrange.