"Dysnomia" est un voyage au plus profond de la matie`re. Ivre de l'infini chaotique, Alexandre Dupeyron se joue des rapports d'e ? chelle, du macro au microscopique il nous perd dans un univers, compose ? de matie`re et de vide et nous ame`ne sur ce qui semble e^tre une plane`te. Affranchi de sa fonction mime ? tique du re ? el, sa photographie se joue des floues et dessine en fiction ce qui pourrait e^tre la cre ? ation originelle du monde. Les apparences se prennent pour la re ? alite ? et la dissipent.