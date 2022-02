"- Je t'ai déjà dit que j'étais une reine ? - Une reine ? Pour de vrai ? - Chut. Personne ne le sait. Mais maintenant que j'y pense, je vais te raconter ça." Et c'est comme ça, allongé sur la terre du jardin, que je découvris toute la vérité. Un jeune garçon va voir sa grand-mère qu'il n'a pas vu depuis longtemps. Sa mère lui a dit qu'elle avait changé, que son comportement serait différent. Effectivement, le jeune garçon s'en aperçoit mais elle semble beaucoup plus amusante et pleine d'histoires à raconter. Ma grand-mère est une histoire tendre et émouvante qui parle de la perte de mémoire et des confusions souvent associées à la vieillesse ; sur la façon dont nous percevons ces changements et la capacité des enfants à recevoir avec amour et avec joie les choses que la vie leur réserve. Et combien la relation entre les jeunes et les personnes âgées peut être merveilleuse.