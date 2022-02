Le secret de Cassian

Au coeur du Moyen Age, deux seigneurs de Sainct-Marsault, autant rivaux qu'amis, décident d'unir leurs maisons en mariant leurs aînés. Tandis qu'Isabelle, la promise, et Pierre, son fiancé, semblent parfaitement s'accommoder de cette union, certains oeuvrent dans l'ombre pour éloigner Pierre ainsi que Catherine, la gracile mais dévouée cadette d'Isabelle. La belle-mère des deux jeunes filles paraît en vouloir à la descendance de son mari, et appelle elle-même de ses sombres souhaits un nouvel héritier mâle. Entre mésalliances, fourberies et incantations, une autre force, puissante, se développe à l'abri des murs du château et pourrait bien tout balayer sur son passage.