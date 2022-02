"Alors mon chéri, qu'est-ce que tu as fait à l'école aujourd'hui ? " Chaque jour, Antoine pose cette question à son fils avec joie et curiosité. Mais les réponses sont de plus en plus étonnantes. L'animal mascotte de la classe serait plus grand que la maîtresse ; il aurait même cassé le toit de l'école ! Son fils ne serait-il pas en train de lui raconter des carabistouilles ? Ou alors Antoine devrait peut-être lui faire un peu plus confiance...