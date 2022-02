L'Oracles des Esprits Guides

Entrez dans le monde puissant des animaux et découvrez leur Sagesse ancestrale. Précieux guide et révélateur de pouvoirs personnels, cet oracle vous accompagnera sur votre chemin de vie. Chaque animal vous y délivre un message pour vous accompagner et révéler votre lumière et puissance intérieure. Son livret d'accompagnement est une source d'inspiration qui vous permet d'éveiller votre intuition. Connectez-vous à vos Guides Spirituels et entendez le message que chaque gardien vous transmmet pas à pas, jour après jour. Que la Sagesse animale vous guide et vous porte sur le chemin de votre élévation spirituelle. Vos esprits guides sont les protecteurs de votre avancée, tenez-vous prêt pour votre voyage !