Oracle Magick et Mediums

Acceptez cette invitation et faites entrer davantage de sacré dans votre vie grâce à l'Oracle que vous tenez entre vos mains. Explorez vos facultés psychiques et apprenez à donner un sens à vos intuitions. Véritable lumière sur vos expériences inexplicables, cet Oracle vous donne les clés de votre Magie et vous ouvre les portes de votre Eveil Spirituel. Par des méditations, des affirmations, un travail ancestral ou bien encore une reconnexion avec votre enfant intérieur, percevez dès aujourd'hui les messages subtils de vos guides spirituels, de vos chers disparus, de vos ancêtres... En prenant cet outil en main, vous apprendrez à développer et exploiter le pouvoir de vos potentiels avec assurance. Un Oracle accessible qui ravira tous ceux qui sont prêts à recevoir les messages du monde des esprits. Oracle de 45 cartes avec livre en couleur.