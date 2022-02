Coffret Connected and Free

Connectez-vous à votre sagesse intérieure Connected & Free est un compagnon de route inspiré. Oracle dynamique et intuitif, il vous guidera sur le chemin de la guérison. C'est un jeu conçu pour être utilisé comme un soutien pour vous connecter à votre sagesse intérieure et développer vos capacités intuitives naturelles. Composé de 55 cartes d'une beauté singulière, aux dessins profonds, parlants, colorés, il s'accompagne d'un livre en couleurs d'une centaine de pages. Ce guide vous propose non seulement la signification de chaque carte, mais également des suggestions de cristaux pour vous permettre d'approfondir vos tirages avec un travail méditatif. Vous y retrouverez également des exemples de tirages pertinents et faciles d'accès. Ce jeu passionnant et riche en symboles vous offre également la possibilité de travailler vos centres énergétiques que sont les chakras. Les sept cartes représentant les chakras vous permettront de mieux appréhender ou prévenir certains blocages ou expansions énergétiques. Enfin, ce jeu a la particularité de contenir deux cartes clefs que sont la carte du féminin et du masculin sacré, ce qui vous permettra également de travailler ces deux notions. Ce jeu s'adresse à tous ceux qui découvrent les oracles et ravira également passionnés et guérisseurs. Laissez votre intuition vous guider, vous êtes exactement où vous devez être... A propos de l'auteure : Lauren Aletta est une exploratrice de la conscience mystique et humaine moderne. Elle aide les gens à accéder à leurs connaissances et à leur sagesse intérieure. Accompagnatrice en développement personnel, elle guide l'être vers sa créativité profonde, permettant ainsi à l'âme de s'exprimer. Maman de deux enfants, elle a pour vocation le respect de la nature et du système énergétique naturel humain. Elle prône l'équilibre et l'évolution positive et raisonnée.