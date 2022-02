Oracle de la grossesse sacrée

Quelle plus merveilleuse période que la grossesse pour vous connecter aux corps subtils de la magie ? Embarquez dans le voyage magique de la grossesse et trouvez guidance et réconfort dans ce jeu de 50 magnifiques cartes colorées et inspirantes. Utilisé seul ou en association avec le livre d'Anni Daulter, La grossesse sacrée, cet oracle invite les femmes à la contemplation, à la célébration et à la méditation, chaque jour de leur grossesse et au-delà. Le livret qui l'accompagne propose des guidance inspirées, encourageant les femmes à vivre avec confiance, intégrité et force sur le chemin de leur évolution. Pour celles qui veulent plonger profondément dans cette magnifique expérience de la vie, depuis la grossesse jusqu'à la maternité, ce jeu est aussi un outil de divination inestimable et un guide spirituel précieux. Il offre soutien et direction en un temps de conscience accrue, quand l'intuition et l'anxiété peuvent être plus vives que d'ordinaire. Apportant ancrage et clarté, ce jeu enrichit l'expérience de la vie, augmente la compréhension, la conscience et l'appréciation du processus. Il peut également être utilisé après la naissance, pour guider les femmes durant toutes les phases de la quête d'une vie inspirée, en complète harmonie avec leur part féminine sacrée. A propos de l'auteure : Anni Daulter est la fondatrice du Sacred Living Movement (mouvement de la vie sacrée). Elle voyage dans le monde entier pour diriger des retraites qui inspirent, élèvent et connectent les femmes dans de nombreux domaines de leur vie. Elle forme des accoucheuses et des accoucheurs à diriger des cours de Sacred Pregnancy (grossesse sacrée), aide des couples à guérir dans des retraites de Sacred Relation (relation sacrée) et réunit mères et filles en célébration lors de retraites Sacred Sweeties (chéries sacrées). Elle vit avec son mari et leurs quatre enfants à Boulder, dans le Colorado.