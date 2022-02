La Voie de l'Aurore : Une introduction à la Golden Dawn

Une approche rare et globale de la Golden Dawn La Golden Dawn était, à la fin du XIXe siècle, un petit ordre initiatique anglais très fermé. Pourtant, une grande partie de ses enseignements sont aujourd'hui communément acceptés par les magiciens et les occultistes du monde entier, y compris dans la Wicca. Comment en est-on arrivé là ? Quelles sont les sources de la GD, quels étaient ses objectifs et son fonctionnement ? Et qu'est-ce qui l'a rendue si célèbre dans le monde entier ? Vous trouverez dans ce livre la réponse à ces questions, et à bien d'autres. A propos de l'auteur : Passionné par tout ce qui touche au mystérieux et à l'occultisme depuis quarante ans, HieroSolis en pratique certaines disciplines comme l'astrologie et la magie cérémonielle. Membre d'une branche contemporaine de la Golden Dawn depuis plus de quinze ans, il souhaite faire connaître au public francophone cette tradition souvent mal représentée, voire calomniée, dans les milieux de "l'ésotérisme" .