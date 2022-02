Je pars vivre à New-York

Amateurs de films et de séries " NYC ". Pour le monde entier, elle est inséparable de la statue de la Liberté, de l'Empire State Building et du One World Trade Center, le gratte-ciel qui s'élève désormais à l'emplacement des tours jumelles. Située à l'embouchure du fleuve Hudson, ouverte sur l'Atlantique, la mégapole la plus peuplée des Etats-Unis s'étale sur de nombreuses îles, dont la plus célèbre, Manhattan, qui forme avec le Bronx,Brooklyn, le Queens et Staten Island les cinq boroughs de la ville. Entre ces arrondissements, les contrastes culturels, artistiques, économiques sont saisissants. Cette ville-monde, où l'on parle 170 langues, est plus internationale qu'américaine et attire chaque année de nombreux candidats à l'expatriation. Serez-vous le prochain à être pris par son incroyable énergie ?