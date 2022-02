Au VIIème siècle, en Tamazgha, Dihya est la cheffe de la résistance à l'invasion des Omeyades qui la surnomment la devineresse, la Kahina. Lors de la bataille de la rivière Nini, elle remporte une victoire décisive et devient ainsi la reine protectrice des tribus amazighes. Mais les envahisseurs, menés par le général Hassan, préparent la contre-attaque. La Kahina, dont la sagesse et le courage sont porteurs d'un message universel de résistance, de paix et de tolérance, est une figure féminine historique de l'Afrique du Nord où elle est restée profondément vivante dans la mémoire et les nombreuses légendes qui divergent sur la réalité de sa vie. Dans un désir d'authenticité, Aurélien Simon a basé son récit sur les thèses d'historiens de renom comme Gabriel Camps et Mohamed Talbi, et l'artiste tunisien Ilyes Messaoudi l'a illustré à travers des tableaux emprunts de la culture de ses ancêtres. Un livre à lire à quatre mains.