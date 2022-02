Une ville à habiter. Espace et politique à Saint-Macaire en Gironde

Depuis 1964, la cité médiévale de Saint-Macaire sur la Garonne est le théâtre d'une reconquête populaire de la ville historique qui a conduit de jeunes protagonistes de la restauration autogérée du prieuré roman jusqu'au pouvoir municipal. La réutilisation non marchande du cadre urbain, à partir de sa valeur monumentale, a impliqué des choix contre la sélection sociale et la muséalisation, ainsi la reconversion de bâtiments de la Renaissance en logements sociaux et l'insertion d'équipements collectifs dans des monuments historiques. L'enracinement, le sentiment d'appartenance à la ville, la réappropriation sociale des espaces, sont le résultat d'une "sagesse urbaine" construite collectivement à travers des expérimentations, des anticipations et des conflits.