Un air de voyage

Un livre à lire, à regarder, à écouter... Un livre curieux, né de la curiosité d'une autrice, d'un photographe et d'un musicien. Ils sont partis ensemble à la rencontre de voyageurs, qu'on nomme aussi gens du voyage et sont revenus avec un tas de récits, d'images et d'ambiances. Puis, ils ont réinventé des histoires, parfois drôles, parfois graves, parfois douces et légères et ils ont mêlé leurs voix, leurs regards pour vous faire découvrir cette partie de notre humanité que nous connaissons si peu, et surtout si mal. .