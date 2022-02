Un petit bout de chemin ensemble

Ce livre relate la première expérience de deux couples de marcheurs, deux soeurs et leurs conjoints, sur les chemins de Compostelle. Il témoigne avec réalisme et authenticité de leur vécu durant les dix étapes qui ont jalonné leur périple de cent soixante-dix kilomètres qui les a menés de Aire sur Adour à Saint Jean Pied de Port. Au fil des pages, les anecdotes se succèdent, les paysages se révèlent et de très belles rencontres viennent enrichir des journées bien remplies. Sur le chemin, l'esprit d'entraide et de solidarité est omniprésent. Tout est mis en oeuvre pour accompagner au mieux les pèlerins. Que ce soit le travail des hospitaliers ou l'engagement des municipalités et l'accueil de leurs administrés, tous à leur manière se mettent au service des pèlerins et des randonneurs qui arpentent, sac à dos, le chemin qui traverse leur territoire. Peu importe les raisons qui habitent ces femmes et ces hommes, leur conviction religieuse, la recherche du pardon, l'espoir d'obtenir la guérison pour eux ou l'un de leur proche ou encore plus simplement leur amour pour la randonnée, tous sont animés du même esprit de partage et se côtoient dans le respect de l'autre. Une chose est certaine, entreprendre tout ou partie des chemins de Compostelle entraîne, tôt ou tard, pour celui ou celle qui s'y engage à s'offrir un face à face avec lui-même, c'est pour lui l'occasion de se livrer à une sorte d'examen de conscience nécessaire pour accéder au calme, à la sérénité et l'apaisement lorsque l'aventure s'achève. Le meilleur prolongement que l'on puisse souhaiter à ce récit, serait qu'à l'instar de nos quatre compères, il vous donne l'envie de venir ou revenir partager des moments inoubliables sur les chemins de Compostelle tout en faisant votre cette devise : Le chemin n'est pas le but, le but est le chemin