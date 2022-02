"Tommi boy" est un western graphique. Le livre raconte l'histoire de deux frères, Tommi et Lee, qui après avoir arpenté la Frontière durant de longues années pour retrouver leur père disparu, vont rentrer à la maison -découragés et épuisés par leur vie d'errance à chercher un fantôme. Tommi retrouve au ranch familial son épouse, Emma, qu'il avait abandonné 7 ans plus tôt -enceinte. Emma le rejette et ne veut plus de lui comme mari. Tommi rencontre aussi le petit Joe (son fils) qui ignore tout de lui puisque Emma lui a raconté que son père était mort lors d'une lointaine transhumance, peu après sa naissance. Pour pouvoir rester au ranch, Tommi accepte de devenir simple employé et de travailler comme cowboy pour son ancienne épouse ; Emma lui fait aussi promettre de ne pas révéler à Joe sa véritable identité. Petit à petit, en travaillant dur au ranch avec son frère, Tommi regagne de l'attention de la part d'Emma tandis que le petit Joe désire de jour en jour partir sur la Frontière chercher son père qu'il croit toujours disparu... " Tommi boy " est un western intime qui s'efforce de faire dialoguer le grandiose des paysages de l'Ouest sauvage avec la force des sentiments profonds de ses personnages ; dans une vie rude mais belle. Ce western porte sur les liens familiaux, la question du père, la filiation, l'amour, le pardon, et la cohabitation dans un cadre fantastique mais dur qui exacerbe les sentiments.