Les Recherches du professeur K. Et autres nouvelles

Pendant l'Occupation japonaise, alors que la censure pèse sur tout ce qui s'écrit, Kim Dong-in (1900-1950) choisit de décrire non pas cette Corée asservie qu'il lui est interdit de dire, mais ces sentiments d'oppression et de violence contenue. Au-delà ou en deçà du réalisme, Kim Dong-in développe une littérature des instincts les plus primaires, parce qu'ils sont plus universaux et parce qu'il entend les transcender par la force de son art. Un des plus grands nouvellistes coréens.