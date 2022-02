Confucius au présent. Une lecture coréenne

Dans cet essai intitulé en coréen "Imaginaire de Confucius" , le professeur Chin propose un commentaire très personnel de la pensée des grands maîtres du confucianisme. Sa lecture surprendra le lecteur français non habitué au rythme et au mouvement de la pensée extrême orientale. Au lieu de se déployer de manière dialectique et linéaire dans une progression logique autour de concepts bien définis, elle s'enroule sur elle-même dans un mouvement de vortex ascendant, tel le vol d'un oiseau qui profite des flux d'air pour s'élever lentement en tournant et monter à des altitudes que ses ailes seules ne lui auraient pas permis d'atteindre.