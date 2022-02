Mise au noir. Fonctions du visible et de l'invisible en scénographie

La place de l'obscurité dans l'espace se fait souvent au regard de la lumière. Associée dans nos esprits à une absence de matière et de forme, l'obscurité reste un impensé ou un corollaire. Il existe pourtant une généalogie de l'obscurité qui peut se faire en dehors d'une opposition ontologique avec la lumière. Certaines situations spatiales permettent d'envisager l'obscurité comme indispensable au travers des conditions physiques et psychologiques qu'elle ménage. L'analyse que l'on propose ici, tente de s'inscrire dans une observation transdisciplinaire car elle relie des évolutions techniques, menant à faire muter des imaginaires culturels de l'obscurité réinvestis autour des démarches de conception contemporaines. Il s'agit d'appréhender l'obscurité non seulement comme une réflexion sur l'absence de lumière, mais aussi comme un élément s'amplifiant par d'autres moyens, notamment par le redoublement de surfaces et de textures sombres. Intensification qui peut aussi s'exercer par des effets de contraste avec des zones éclairées, en maîtrisant donc tout média produisant de la lumière. C'est cette augmentation de l'obscurité par un travail sur la matière qui instaure la formulation "mise au noir" , actualise l'usage de l'obscurité et la constitue comme un médium. Il s'agit d'explorer les imaginaires culturels et leurs applications matérielles à la croisée de nombreuses pratiques. Comment cette mise au noir est-elle utilisée aujourd'hui dans la conception d'espace et sur quelles références plastique et sémiotique reposent-elle ?