L'entraînement fonctionnel. Tome 2, Total Body Transformation

Basé sur de solides principes scientifiques et testé auprès de milliers de clients, Total Body Transformation de JC Santana vous propose plus de 110 séances d'entraînement pour transformer votre corps, optimiser vos performances athlétiques et développer votre force et votre endurance. Vous trouverez dans cet ouvrage : Plus de 110 entraînements prêts à l'emploi ; Des conseils de nutrition pour aider à brûler les graisses et à développer vos muscles ; Des recommandations pour une récupération plus rapide ; Des conseils sur l'utilisation de plusieurs équipements (haltères, medecine balls, etc.) pour cibler différents muscles et varier les exercices.