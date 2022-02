THE MASK, Intégrale Vol.4

The MASK revient dans ce troisième volume avec deux nouvelles histoires complètes et entièrement inédites. Dans la première histoire, un jeune homme part à la recherche de sa soeur disparue. Equipé du MASK, sa quête va le mener à la Nouvelle Orléans sur la piste d'un prêtre vaudou, en plein Mardi Gras ! La seconde histoire voit un employé d'une usine de jouets en mal de reconnaissance trouver le MASK. Celui-ci deviendra l'outil de sa vengeance ! Bien plus méchante et violente, cette série publiée en 1998 outre-Atlantique est écrite par Bob FINGERMAN (Zombie World) retrouve le ton des débuts de THE MASK. Voici enfin le quatrième et dernier recueil de l'intégrale consacrée à la série originale de THE MASK, personnage culte de la BD indépendante américaine créé au tout début des années 1990 et popularisé par Hollywood grâce au blockbuster familial avec Jim Carrey. Bien plus noire et bien plus méchante que la comédie ou la série TV ne pouvaient le laisser supposer, la série d'origine s'était faite sa réputation par son cocktail d'ironie et de violence imprévisible. Après le succès du film, le ton est devenu plus léger et humoristique, voire complètement déjanté, comme nous pouvons le constater avec ces deux ultimes histoires entièrement inédites, parues en 1996 et 1998 outre-Atlantique et proposées pour la première fois aux lecteurs francophones.