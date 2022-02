Nous sans l'État

A rebours des assignations et représentations homogénéisantes façonnées par le pouvoir, ce recueil de textes fondateurs de Yasnaya Aguilar, l'une des figures majeures du mouvement décolonial en Amérique latine, interroge à la source l' "être indigène" , ce "nous" inscrit dans une catégorie paradoxale, à la fois levier de résistance et d'oppression. Nous sans l'Etat rappelle avec force une donnée fondamentale : les Etats-nations modernes ont façonné leur politique d'oppression des peuples par le croisement de logiques capitalistes, patriarcales et coloniales. Cette parole située nous invite, chacun depuis nos géographies, à décoloniser nos imaginaires pour une émancipation définitive et globale.