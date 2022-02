Suite à sa fuite de la clinique Barnier, Vincent Martin, victime d'un traumatisme crânien, en partie amnésique, se retrouve face à un comité médical qui doit le juger. Son supérieur hiérarchique a déposé une plainte contre lui pour une agression dont il ne se souvient pas. Ce dont il se souvient, en revanche, et qui l'obsède, c'est le harcèlement qu'il a subi sur son lieu de travail en tant qu'ingénieur informaticien. Et de son évasion vers Port-en- Goel, en Normandie, en passant par Compiègne. En chemin il rencontre Virginie qui s'avère être son avocate et le croit innocent des accusations qui pèsent sur lui. Elle l'entraîne dans son manoir familial, où il rencontre Guillaume, son frère, un décliniste, et Ariane, psychothérapeute, qui l'aidera à démêler la toile d'araignée mémorielle dans laquelle il se débat. Avec des résultats pour le moins surprenants.