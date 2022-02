Journal d'une assiégée. Douma, Syrie

Militante des droits humains, opposante au régime d'Assad, Samira al-Khalil est l'une des quatre de Douma : deux femmes (Razan Zaitouneh et Samira), deux hommes (Wael Hamada et Nazim al-Hammadi), enlevés en décembre 2013 et disparus depuis. Figure emblématique du soulèvement démocratique de 2011, elle travaillait au Centre de documentation des violations en Syrie et avait créé avec Razan Zaitouneh deux lieux d'accueil pour les femmes de Douma, en banlieue de Damas. Ce journal reconstitué après sa disparition à partir de notes prises au jour le jour relate le quotidien de la ville sous le siège : les privations, les destructions, mais aussi la détresse et le courage de celles et ceux qui continuent d'agir pour la liberté et la justice, malgré la trahison de la communauté internationale.