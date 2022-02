Petite histoire de la Guerre de 100 ans dans le Sud-Ouest

Si de très nombreux ouvrages décrivent La guerre de cent ans, qui vit l'affrontement des deux grandes puissances du XIVe et XVe, la France et l'Angleterre, aucun ne l'envisageait spécifiquement localisée sur le Sud-Ouest ; et pourtant notre région fût le déclic de ces 116 ans d'affrontements et un terrain central de luttes entre les deux royaumes. Nous suivrons les batailles et chevauchées entre les deux pays qui furent discontinues, notamment les méfaits des "routiers" , ex-soldats rendus à la vie civile qui vécurent de rapines sur toute notre région, vols, rapts et meurtres étaient leur quotidien. Nous suivrons, aussi, Edward III of Windsor, Charles V le sage, Charles VII le victorieux, et les autres moins chanceux ou moins avisés... Notre Sud-Ouest garde la trace de cette époque, les églises romanes et gothiques l'on vu défiler, mais aussi les cités fortifiées, les châteaux et les monastères, un véritable itinéraire touristique dans l'Europe en paix de notre XXI°s