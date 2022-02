Petite histoire de d’Artagnan

Charles Samaran a en grande partie écrit ce livre pour les lecteurs des Trois Mousquetaires. A la plupart d'entre eux, il apprenait la vie réelle du héros d'Alexandre Dumas. Et quelle vie ! Grâce à son exceptionnelle érudition, il a réussi à démêler le vrai du faux, partant à la recherche de son héros dans les archives, un univers qui lui était familier, rectifiant la chronologie quelque peu fantaisiste voulue par le romancier et si, en certains cas, les textes restent muets, il ne dédaigne pas de donner la parole au romancier. Rien d'ordinaire, ni de banal dans la vie du vrai d'Artagnan, mais bien au contraire, du panache et de la gloire ! Jeune cadet de Gascogne, né à Lupiac (Gers), au temps du roi Louis XIII, prêt à défendre son honneur et celui de son roi à la pointe de sa rapière, homme de confiance de Mazarin, d'Anne d'Autriche, de Louis XIV qui n'hésitaient pas à le charger des missions les plus délicates, capitaine-lieutenant de la première compagnie des mousquetaires à cheval de la garde du roi, homme de guerre ayant pris part aux principales campagnes de son temps, jusqu'à sa mort glorieuse au siège de Maastricht, le 25 juin 1673, Charles de Batz de Castelmore d'Artagnan n'a rien à envier à son double de légende...