Des enfants au Paradis

Daniel Gaubert s'est-il suicidé, ou a-t-il été assassiné ? Pour faire la lumière sur la mort de son père, Marcus suit une piste qui le conduit jusqu'à Jersey, mais il se heurte au culte du silence qui règne sur l'île, et malheur à celui qui veut l'enfreindre. Il y rencontre une héritière et infiltre grâce à elle le milieu des ultras riches. Elle l'entraîne dans les quartiers luxueux de Londres, puis sur les rives du Bosphore, dans un réveillon huppé, où il croise un personnage trouble, Zemko, jeune loup multimillionnaire. Pendant ce temps, les péripéties d'un petit garçon surdoué, Gaspard, et de sa mère, Estelle, humaniste engagée, originale et passionnée, nous font pénétrer dans le Médoc. Il n'y est pas question d'argent, ni de fraude fiscale, mais de manifs de gilets jaunes, et d'un projet rocambolesque de village écolo. Le hasard, adepte de l'entourloupe, fera se croiser ces destins.