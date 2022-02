Les (nouveaux) chemins du codéveloppement. Apprendre les uns des autres pour progresser individuellement et collectivement

Dans les universités comme dans les entreprises, les techniques de coconstruction et d'intelligence collective ne cessent de se développer. Parmi elles, le codéveloppement a acquis une reconnaissance et une notoriété bien spécifiques. Cette démarche est basée sur une volonté de progresser ensemble grâce aux pratiques de chacun : ainsi, des groupes se réunissent régulièrement pour analyser la problématique d'un de leurs membres, selon un processus structuré et des modes de communication bien définis. Dans le même temps, les modalités de cette méthode évoluent : accélération des sessions, passage au distanciel, extension de son champ d'application vers des problématiques plus personnelles... Son aspect pratique et opérationnel en fait un allié précieux pour les personnes comme pour les structures. Illustré de nombreux exemples réels, cet ouvrage vous présente de manière simple et pratique les objectifs et enjeux du codéveloppement sous toutes ses formes et vous accompagne dans toutes les étapes de sa mise en oeuvre. Que vous soyez étudiant, manager, chef d'entreprise ou que vous souhaitiez appliquer cette méthode pour répondre à vos problématiques personnelles, suivez les auteurs sur les nouveaux chemins du codéveloppement !