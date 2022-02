Le contrôle de gestion. 200 questions sur le pilotage, la stratégie, l'analyse des coûts...

Ces 40 dernières années, la déréglementation et la libéralisation des marchés et le développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication ont entraîné une mutation profonde de l'environnement et des pratiques des entreprises. Des marchés toujours plus vastes, des clients mieux informés et plus exigeants, une concurrence exacerbée... sont autant de risques économiques et opérationnels qui obligent désormais l'entreprise à contrôler davantage les ressources et les résultats. Quels sont les différents moyens de contrôle dans une entreprise ? A quel moment intervient le contrôle de gestion dans le pilotage stratégique et la prise de décision ? Comment analyser les coûts en s'appuyant sur divers concepts pour diverses situations ? 100 % à jour et opérationnel, rédigé sous forme de questions-réponses simples et accessibles, ce guide pratique vous permettra de mettre en oeuvre votre propre stratégie de contrôle de gestion, quel que soit le secteur d'activité de votre entreprise.