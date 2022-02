Mieux vivre avec ses émotions. Au travail ou en privé, comment développer son leadership émotionnel

A combien évaluez-vous votre capacité à comprendre, maîtriser, exprimer et utiliser vos émotions ? Si nous redoutons que nos émotions provoquent des perturbations mentales et physiques, elles restent tout de même les boussoles de notre vie ! Apprendre à s'en servir, c'est à coup sûr mieux se connaître, mieux comprendre l'autre, pour au final atteindre une liberté émotionnelle. Car ce livre est avant tout un guide d'auto-coaching ! Pour se sentir bien, pour éviter les situations gênantes, réduire les regrets, les frustrations, contrôler sa colère... Et surtout pour favoriser une meilleure communication avec les autres, être en paix dans ses relations professionnelles, personnelles, familiales, intimes... Agrémenté de nombreux exemples et exercices, cet ouvrage vous permettra de développer de solides compétences émotionnelles, pour reprendre le leadership de vos émotions et en faire votre plus grande force !