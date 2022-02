10 entretiens professionnels incontournables. Guide à l'usage des managers et des RH

Que vous soyez manager ou responsable RH, débutant ou aguerri, la conduite d'un entretien est un exercice souvent complexe qui mobilise de nombreuses compétences et une écoute active de son interlocuteur. Comment préparer un entretien ?? Comment le mener efficacement ?? Quelles sont les questions autorisées ? Quelle attitude adopter ?? Comment faire passer des messages ?? ... Toutes ces questions (et bien d'autres) se posent concrètement dès qu'il s'agit de recruter, intégrer, évaluer, déléguer, recadrer, gérer un départ... Indispensable pour la mise en place des entretiens en lien avec la politique RH de l'organisation, cet ouvrage vous permettra de mieux appréhender les techniques de communication verbales et non verbales en situation de face-à-face. Inspirées par de nombreuses situations vécues, et fortes de leur double expertise opérationnelle en entreprise, les auteures partagent avec vous, de manière simple et concrète, les clés des principaux entretiens qui jalonnent la vie de tout cycle de contrat de travail. 10 entretiens RH traités en un seul livre ? : un guide indispensable pour vous accompagner au quotidien ? !