Comprendre les comptes annuels. Pour améliorer la situation financière de l'entreprise

Quel responsable ou manager n'a jamais été confronté à des données financières ? Bilan, résultat, taux de rentabilité, besoin en fonds de roulement... Des termes souvent flous pour les non-initiés ! Pourtant, du business plan aux bilans et comptes de résultat, en passant par la gestion quotidienne de la trésorerie, toute la vie de l'entreprise est dépendante de ces chiffres. Et à chacune de ces étapes, le manager se retrouve en première ligne, confronté à des éléments financiers qu'il doit comprendre et interpréter pour bien les présenter et ainsi prendre les meilleures décisions. 100 % actualisé et opérationnel, illustré de nombreux exemples, cet ouvrage décrypte toutes ces notions financières par une explication pratique à la portée de tous. Dirigeants, managers, cadres, responsables, actionnaires... Bien plus qu'un guide d'initiation à la finance, ce livre vous présente un véritable outil de gestion d'entreprise !