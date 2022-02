Managers, faites-vous confiance !. Pour un management serein, empathique, inspirant

Nos idées reçues sur le management pourraient nous laisser penser que les managers, hommes ou femmes, sont nécessairement des personnes blindées de confiance en soi. Pourtant, leur confiance en soi est sans cesse mise au défi. Les cadres sont constamment exposés, sous pression, confrontés à des problèmes et à des systémiques relationnelles qui leur demandent d'être bien armés psychologiquement. La confiance en soi, pour le manager, n'est pas une option et de nombreux managers le deviennent sans jamais avoir suivi de formation. Ce livre, enrichi de nombreuses infographies, compile des modèles classiques de management avec les techniques les plus récentes de coaching. Toute personne qui s'apprête à devenir manager pourra l'utiliser comme un "Kit de démarrage" très complet. Chacun y retrouvera quelques-uns de ses démons personnels mais aussi des conseils pragmatiques en réponse à chacune de ces peurs. Les débutants s'en trouveront enthousiasmés et renforcés. Les vieux de la vieille y découvriront un appel à sortir de leur zone de confort et à déployer un management profondément humain, ambitieux et transformateur.